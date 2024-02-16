Ученые создали лекарство против большинства «неуязвимых» супербактерий

Американские химики из Гарвардского университета создали новый антибиотик, который способен преодолеть защиту бактерий со множественной устойчивостью к противомикробным лекарствам. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Препарат под названием крезомицин оказался эффективен против многих патогенов, включая такие известные супербактерии как золотистый стафилококк Staphylococcus aureus и синегнойную палочку Pseudomonas aeruginosa.

Новая молекула демонстрирует улучшенную способность связываться с бактериальными рибосомами, которые представляют собой биомолекулярные механизмы, контролирующие синтез белка. Нарушение функции рибосом остается отличительной чертой многих антибиотиков. Но некоторые бактерии научились выделять ферменты, которые блокируют компоненты лекарства.

Крезомицин обошел эту защиту за счет особой формы молекул, которые надежно связывают рибосому и не дают ей выполнять свои функции, в результате чего бактерия уничтожается.

«Хотя мы еще не знаем, являются ли крезомицин и подобные ему препараты безопасными и эффективными для людей, наши результаты показывают значительно улучшенную ингибирующую активность против длинного списка патогенных бактериальных штаммов, которые губят более миллиона жизней каждый год», — отметил ведущий автор исследования, профессор Эндрю Майерс.

Ранее врач назвал распространенные ошибки при приеме антибиотиков.