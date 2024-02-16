Китай намерен разбить на Луне небольшой огород через несколько лет

Национальное космическое управление Китая (CNSA) раскрыло подробности будущей лунной миссии «Чанъэ-8», запланированной на 2028 год. Она предусматривает создание на спутнике Земли экосистемы с растениями, сообщается на официальном сайте космического ведомства.

Оборудование «Чанъэ-8» включает в себя установку для плавления лунного грунта за счет солнечной энергии и превращения его в блоки для дальнейшего строительства с помощью роботов.

Экосистемный эксперимент описан как создание герметичной среды с растениями и микробами. Она призвана изучить жизнеспособность использования лунного грунта для производства продовольствия и кислорода для будущей лунной базы.

Прочая полезная нагрузка включает в себя радиометр и мультиспектральную камеру для наблюдений за Землей. Устройства будут собирать данные о земном климате и магнитосфере нашей планеты.

«Чанъэ-8» поможет Китаю подготовиться к высадке людей на Луну, которая должна произойти до 2030 года.

Ранее ученым впервые удалось прорастить нут в грунте из лунной пыли.