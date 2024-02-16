Язык и культура могут влиять на обработку выражений лиц, выяснили ученые

Исследователи из Северо-Восточного университета в США обнаружили, что одно и то же выражение лица может нести информацию о различных эмоциях по мнению представителей разных культур. Результаты опубликованы в журнале Frontiers.

В исследовании приняли участие две группы людей — китайцы, родившиеся и выросшие в Китае (но сейчас приживающие в США), и неиспаноязычные белые американцы, родившиеся и выросшие в США. Всех участников попросили просмотреть ряд фотографий, на которых были изображены выражающие различные эмоции лица. Иногда фотографии сопровождались описательным словом, таким как «гнев», «отвращение».

Отмечается, что во время эксперимента активность мозга участников непрерывно отслеживалась с помощью приборов для функциональной магнитно-резонансной томографии. Без произнесения слова «отвращение» перед показом соответствующего выражения лица иммигранты из Китая демонстрировали снижение функциональной связности в областях мозга, связанных с семантической обработкой, визуальным восприятием и социальным познанием.

Исследователи уточнили, что американские участники воспринимали сморщивание носа и хмурый вид как свидетельство того, что человек на фото испытывает отвращение. Испытуемые из Китая с меньшей вероятностью четко связывали эти движения лицевых мышц с эмоцией отвращения. Однако если перед показом фото слово «отвращение» проговаривалось — точность восприятия эмоции повышалась.

Ученые рассказали, что даже незначительные культурные различия могут привести к различиям в нейронной обработке эмоций. Они надеются, что дальнейшие исследования позволят приблизиться к более точному пониманию связи между культурно-языковыми различиями и интерпретацией эмоций. Эти сведения могут быть полезны для усовершенствования распознавания лиц искусственным интеллектом.

Ранее стало известно, какие особенности лица снижают доверие окружающих к его обладателю.