Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Язык и культура могут влиять на обработку выражений лиц, выяснили ученые

Frontiers: понимание эмоций на лице собеседника зависит от культуры и языка

close
100%
Depositphotos

Исследователи из Северо-Восточного университета в США обнаружили, что одно и то же выражение лица может нести информацию о различных эмоциях по мнению представителей разных культур. Результаты опубликованы в журнале Frontiers.

В исследовании приняли участие две группы людей — китайцы, родившиеся и выросшие в Китае (но сейчас приживающие в США), и неиспаноязычные белые американцы, родившиеся и выросшие в США. Всех участников попросили просмотреть ряд фотографий, на которых были изображены выражающие различные эмоции лица. Иногда фотографии сопровождались описательным словом, таким как «гнев», «отвращение».

Отмечается, что во время эксперимента активность мозга участников непрерывно отслеживалась с помощью приборов для функциональной магнитно-резонансной томографии. Без произнесения слова «отвращение» перед показом соответствующего выражения лица иммигранты из Китая демонстрировали снижение функциональной связности в областях мозга, связанных с семантической обработкой, визуальным восприятием и социальным познанием.

Исследователи уточнили, что американские участники воспринимали сморщивание носа и хмурый вид как свидетельство того, что человек на фото испытывает отвращение. Испытуемые из Китая с меньшей вероятностью четко связывали эти движения лицевых мышц с эмоцией отвращения. Однако если перед показом фото слово «отвращение» проговаривалось — точность восприятия эмоции повышалась.

Ученые рассказали, что даже незначительные культурные различия могут привести к различиям в нейронной обработке эмоций. Они надеются, что дальнейшие исследования позволят приблизиться к более точному пониманию связи между культурно-языковыми различиями и интерпретацией эмоций. Эти сведения могут быть полезны для усовершенствования распознавания лиц искусственным интеллектом.

Ранее стало известно, какие особенности лица снижают доверие окружающих к его обладателю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами