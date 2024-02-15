Психологи назвали еще одно негативное последствие нехватки сна

Американские ученые-психологи из Университета Род-Айленда обнаружили еще одно отрицательное последствие постоянной нехватки сна, связанное с эмоциональной сферой жизни людей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sleep Research (JSR).

«Лишение сна влияет на все виды биологических и психологических процессов. Как клинического психолога, меня всегда больше всего интересовало, как плохой сон влияет на эмоции, потому что это, по-видимому, имеет самое непосредственное отношение к психическому здоровью», — отметил автор работы Джаред Минкель.

В основе эксперимента лежали 16 видеороликов, отобранных с учетом их доказанных свойств эмоционального возбуждения. Эти клипы были разделены на положительные, нейтральные и смешанные эмоции: сцены варьировались от воодушевляющих моментов радости и юмора до рутинных дел и даже сложных сценариев, которые могли вызвать смесь веселья и беспокойства.

Участники просматривали эти клипы в последовательности, предназначенной для предотвращения накапливания схожих эмоциональных стимулов, тем самым сводя к минимуму возможность предвзятости в ответах. Просмотр проходил в контролируемой лабораторной обстановке, где отвлекающие факторы постарались свести к минимуму. Ученые фиксировали различные проявления эмоций у добровольцев.

Тесты показали, что при нехватке сна люди слабее реагировали на информацию, которая должна вызывать положительные эмоции. При этом испытуемые воспринимали видео с негативным подтекстом также остро, как и те, кто хорошо высыпался.

Психологи пришли к выводу, что постоянная нехватка сна может лишить людей таких позитивных эмоциональных стимулов как радость и юмор, оставив их наедине с отрицательными переживаниями. Это может плохо сказаться на душевном здоровье и общем благополучии человека.

Ученые рекомендуют по возможности обеспечивать себе не менее 7-8 часов сна для сохранения здоровых эмоциональных реакций.

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