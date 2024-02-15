Ученые нашли малоизвестный токсин в организмах четырех из пяти американцев

В США специалисты экологического объединения Environmental Working Group (EWG) выяснили, что подавляющее большинство взрослых американцев может подвергаться воздействий хлормеквата — малоизученного пестицида, применяемого в сельском хозяйстве. Это химическое вещество способно повреждать репродуктивную систему животных и людей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology (JES).

Выводы группы основаны на результатах анализов мочи 96 человек, из которых у 77 проверка на хлормекват дала положительный результат. Таким образом, токсин каким-то образом попал в организмы 80% испытуемых.

Предыдущие исследования на животных показали, что хлормекват негативно влияет на репродуктивные органы и может нарушить рост плода, меняя развитие головы и костей, а также вмешиваясь в ключевые метаболические процессы. Ученые допускают, что химикат аналогичным образом действует на людей.

Постановления Агентства по охране окружающей среды США разрешают использовать это химическое вещество только на декоративных растениях, а не на продовольственных культурах. Но с 2018 года ведомство одобрило импорт овса и другого продовольствия, при выращивании которого применялся хлормекват.

В EWG призвали усилить государственный контроль за пестицидами в пищевых продуктах.

Ранее в России нашли способ свести к минимуму использование пестицидов.