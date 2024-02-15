Ученые МГУ разработали прототип стимулятора для коррекции равновесия человека в космосе

Исследовательская группа из МГУ разработала прототип гальванического вестибулярного стимулятора, который сможет значительно улучшить вестибулярную функцию космонавтов в условиях невесомости. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Московского государственного университета.

Космический полет и состояние невесомости оказывают значительное влияние на систему кровообращения и вестибулярный аппарат человека, которые эволюционировали под воздействием земной гравитации. Эти изменения могут стать причиной «болезни движения» у космонавтов. Она проявляется утомлением, нарушениями чувствительности и координации, а также нервно-мышечными расстройствами.

Главным фактором, влияющим на развитие этих нарушений в начальной стадии полета, является вестибуло-сенсорный конфликт, связанный с несоответствием информации от вестибулярной системы и других рецепторов, отвечающих за ощущение гравитации.

Прототип автоматического гальванического вестибулярного стимулятора (АГВС), разработанный группой инженеров под руководством старшего научного сотрудника механико-математического факультета МГУ Магомедова Магомеда, способен улучшить адаптацию космонавтов к условиям невесомости и снизить риск возникновения вестибулярных нарушений во время долгосрочных космических экспедиций.

По словам соавтора математической модели вестибулярной клетки, заведующего кафедрой прикладной механики и управления механико-математического факультета МГУ Владимира Александрова, понимание работы вестибулярного аппарат в условиях космоса необходимо для безопасности и эффективности долгосрочных космических миссий.

Расчеты, проведенные коллективом межфакультетского центра виртуальной реальности МГУ, показали, что вестибулярная клетка (клетки служат рецепторами в вестибулярных органах внутреннего уха, которые улавливают движения и ускорения головы) может функционировать как бистабильная система. Этот факт позволяет использовать гальваническое воздействие (воздействие электрическим током) для перевода клетки из одного состояния в другое.

Такая коррекция потенциально позволяет улучшить стабилизацию взора при гальванической стимуляции и создать более комфортные условия для осуществления операторской деятельности в космосе, особенно при ручном управлении стыковкой космических аппаратов и другими системами​.

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