Онколог назвал неочевидные симптомы рака глаз

К общим признакам развития рака глаза можно отнести такие симптомы, как покраснение глаз, инфекционно-воспалительные заболевания, расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки, быструю утомляемость и усталость глаз, а также прогрессивное ухудшение зрения. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург Антон Иванов.

«Симптоматика онкологических заболеваний глаза может различаться в зависимости от типа раковой опухоли. Например, если онкологическое поражение локализовалось на радужке, то одним из характерных симптомов может быть изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на ее поверхности. Если опухоль располагается в области века, то появляется образование узелка, который может кровоточить.

Для меланомы век характерны такие симптомы, как двоение в глазах и появление темных пятен на радужке», — отметил Иванов.

Однако в большинстве случаев рак глаза долго протекает бессимптомно и проявляет явные признаки только на поздних стадиях заболевания, что затрудняет их своевременное обнаружение, подчеркивает специалист.

«Причины появления рака глаза связаны с неблагоприятной экологической обстановкой, радиоактивными выбросами, наследственной предрасположенностью, негативным воздействием ультрафиолетовых лучей, ВИЧ-инфекцией, канцерогенными веществами в продуктах питания и некачественной косметике. Генетические мутации и наследственные факторы также могут являться причинами развития рака глаза», — рассказал онколог.

В случае подозрения на рак глаза необходимо срочно обратиться к офтальмологу, так как эта опухоль может привести к необратимой потере зрения, отметил онколог.

«Врач проведет осмотр и при необходимости направит пациента к профильному специалисту для дальнейшей диагностики, которая включает ультразвуковое исследование, компьютерную или магнитно-резонансную томографию орбиты глаза и головного мозга, а также другие методы», — заключил онколог.

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