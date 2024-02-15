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Гинеколог рассказала об опухоли матки, которую сложно заметить

Репродуктолог Рыжова: миома матки без лечения может переродиться в рак

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Доброкачественная опухоль матки миома может долго расти, не вызывая симптомов. Чтобы не допустить ее превращения в рак, нужно ежегодно делать УЗИ органов малого таза. Об этом пишет врач-репродуктолог Анна Рыжова рассказала порталу «63.ru».

Средний возраст обнаружения миомы — 32-34 года, а пик заболеваемости приходится на начало менопаузы: 45–50 лет. Однако в последнее время все чаще болеют молодые нерожавшие пациентки, причем опухоль у них растет быстрее и достигает больших размеров.

«При рутинном осмотре у гинеколога миому сложно обнаружить, особенно если опухоль маленькая. Важно раз в год делать профилактическое УЗИ органов малого таза. В таком случае врачи не назначают лечение, а только применяют динамическое наблюдение: следят за ростом узла», — рассказала врач.

Долгое время опухоль никак не беспокоит пациентку. Однако крупное образование может привести к маточным кровотечениям, боли во время полового контакта или физических нагрузок, бесплодию и невынашиванию беременности.

Медикаментозное лечение может избавить от симптомов и замедлить рост опухоли. Чтобы избавиться от нее навсегда, можно провести операцию. Например, лапароскопическую, которая не требует больших разрезов. Без лечения она может превратиться в злокачественную опухоль.

Высок риск миомы у женщин с ранним началом менструации, поздним репродуктивным возрастом, хроническими воспалительными заболеваниями, вмешательствами в области матки. Курение, ожирение и менопауза также способны спровоцировать развитие миомы.

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