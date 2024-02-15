Головокружение при работе одной рукой может указывать на риск инсульта

Врачи Сургутской травмбольницы предотвратили инсульт у 52-летнего жителя Когалыма. Об этом сообщает «Комсомольская правда (КП)».

Как рассказали в больнице, мужчина заметил, что при работе левой рукой у него начиналось сильное головокружение. Врачи выявили у пациента синдром обкрадывания, который возник из-за сужения подключичной и позвоночной артерий. При этом ухудшилось кровоснабжение мозга мужчины и усилилось кровоснабжение его руки. Также у него оказалась сужена сонная артерия, которая несет кровь к большим полушариям головного мозга.

И синдром обкрадывания, и сужение сонной артерии повышают риск инсульта. Фактически мужчина был на пороге мозговой катастрофы, при которой нужна экстренная помощь. Благодаря бдительности мужчины и работе медиков, которые выявили патологию и провели пациенту операцию, ему удалось избежать инсульта. После хирургического вмешательства он быстро восстановился и выписался, а теперь наблюдается у невролога.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инсульт занимает третье место, после болезней сердца и рака, среди причин летального исхода у взрослых.

Ранее ученые выяснили, что иглоукалывание может снижать риск инсульта у людей с ревматоидным артритом на 43%.