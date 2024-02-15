Врач объяснила, что происходит с «застуженными» почками

Общее переохлаждение организма может привести к циститу и острому инфекционному воспалению почек. Об этом врач-терапевт, нефролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева рассказала порталу «Доктор Питер».

«Гулять в морозную погоду в тонкой куртке с открытой поясницей или щеголять в элегантных ботинках на рыбьем меху — не самый лучший вариант для здоровья. Но вот застудить именно почки в этом случае, мягко скажем, крайне сложно. Проще заработать простуду и общее переохлаждение», — объяснила Корсева.

Сами почки защищены от холода, особенно у людей с достаточной жировой массой, отметила врач. Но общее переохлаждение снижает эффективность работы иммунитета и повышает риск простуды, которая сама по себе ухудшить здоровье мочеполовой системы.

«Болезнетворные бактерии начинают размножаться и атаковать разные органы, в том числе и мочеполового тракта. Наиболее уязвимыми в этом случае оказываются те люди, у которых в организме уже есть скрытый инфекционный очаг. Это могут быть кариозные зубы, воспаленные миндалины, проблемы кишечника», — говорит нефролог.

К циститу может присоединиться пиелонефрит — острое инфекционное воспаление почек. Его могут вызвать бактерии, поднимающиеся из мочевого пузыря, либо вирусы, например вирус Эпштейна-Барр.

Ранее врач рассказала, какой запах от тела и рта может указывать на почечную недостаточность.