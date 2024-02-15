Врач назвал ошибку, которая может вызвать паралич желудка

Переедание может привести к параличу желудка и другим проблемам со здоровьем, поэтому следует съедать за раз не более 300 граммов пищи. Об этом сообщает «Федералпресс» со ссылкой на врача общей практики Никиту Харлова.

«Желудок способен растянуться до 10 литров и более. Если его «тренировать», то там есть очень большие «возможности». Есть же конкурсы профессиональных едоков, которые очень популярны в Америке. И эти люди доедаются до этих 10-литровых размеров, и у них наступает паралич желудка, что выгодно, чтобы выиграть конкурс, но для здоровья это не несет никакой пользы», – объяснил эксперт.

При параличе желудка нарушается моторная функция: пища не может двигаться по желудочно-кишечному тракту, образуя затор. Врач добавил, что переедание вызывает 85 % хронических болезней желудка у людей.

Обычному человеку следует съедать около 300 граммов пищи за один прием. Если чувство голода остается, несмотря на прием качественной и полезной еды, можно поесть еще раз через несколько часов.

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