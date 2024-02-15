Врач назвала признаки колоректального рака

Кровь в стуле, боль в животе и потеря веса могут быть признаками колоректального (прямой и толстой кишки) рака, однако они появляются на поздних стадиях. Предотвратить развитие опухоли может регулярный скрининг. Об этом сообщает SM-News со ссылкой на врача-гастроэнтеролога из Тюмени Людмилу Оккель.

Колоректальный рак занимает второе место по риску летального исхода среди злокачественных опухолей. Чаще всего от него страдают люди в возрасте около 50 лет. Но лишний вес, алкоголь и малоподвижный образ жизни могут привести к раку и в более молодом возрасте.

На колоректальный рак могут указывать кровь в стуле или проблемы с ним, сильные боли в животе, резкая потеря веса. Любое из этих расстройств — повод обратиться к врачу.

Симптомы заболевания становятся заметны лишь на поздних стадиях, поэтому важно регулярно проверяться у врача и узнать о подходящих вариантах скрининга.

«Помните, что риск возникновения и развития заболевания, в точности, как и его последствия, можно предотвратить с помощью профилактики, а именно прохождение скрининга, позволяющего выявить возможные патологии, и ведения здорового образа жизни», — пояснила врач.

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