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Стало известно, как заглушить «эмоциональный голод»

BMJ: неперевариваемые пищевые волокна помогают снизить тягу к сладкому и жирному

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Freepik.com

Ученые из Лейпцигского университета (Германия) обнаружили, что клетчатка — пищевые волокна растительного происхождения — могут приглушить эмоциональный голод. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal (BMJ).

Для участия в исследовании были выбраны 59 молодых людей с избыточным весом, которые питались преимущественно в соответствии с западным рационом. Он предполагает употребление большего количества калорийных продуктов и полуфабрикатов, и меньшего — растительной пищи.

Участники были разделены на две группы. В течение двух недель добровольцы из первой группы ежедневно употребляли по 30 граммов инулина, который является пребиотиком, полученным из корня цикория. Пребиотики — это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Участники из второй группы принимали плацебо.

По окончании периода вмешательства всем участникам было предложено принять участие в эксперименте — добровольцы должны были просмотреть фотографии различных блюд, изображаемых на экране, и оценить их привлекательность. Также участники должны были сообщить, захотелось ли им съесть определенные блюда.

В конце эксперимента испытуемым предоставили самое высокооцененное блюдо и просили их съесть его. Отмечается, что активность мозга участников на этом этапе непрерывно отслеживалась.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) показала, что когда участники, употреблявшие пребиотик, пробовали высококалорийную пищу, активность их мозга, связанная с чувством удовлетворения от съеденного, была снижена.

Ученые объяснили, что такое снижение активности мозга связано с облегчением так называемого эмоционального голода, не не имеющего отношения к физическому. Чаще всего эмоциональный голод возникает при переживании негативных эмоций или при взгляде на пищу, богатую жирами, углеводами и сахаром.

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