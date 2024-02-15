проект

>

Стало известно, у каких молодых матерей наиболее крепкое психическое здоровье

PopulationStudies: поддержка родителей способствует здоровью психики молодых мам

close
100%
Shutterstock

Исследование ученых из университета Хельсинки показало, что у матерей, которых поддерживают бабушки и дедушки их детей, более крепкое психическое здоровье. Об этом свидетельствует более редкое назначение им антидепрессантов. Результаты исследования опубликованы в Population Studies.

Новое исследование основано на изучении взаимосвязи между поддержкой родных и психическим здоровьем молодых матерей. В нем приняли участие около 488 тысяч женщин, наблюдение за которыми велось в период с 2000 по 2014 год. Ученые регулярно собирали данные о назначаемых участницам препаратов и отслеживали интенсивность испытываемых ими депрессивных симптомов.

Результаты показали, что наличие здоровых близких родственников (собственных родителей и свекров) снижает вероятность назначения молодым матерям антидепрессантов. Вероятнее всего, это было связано с получением достаточного количества поддержки и помощи в уходе за детьми.

Одновременно с этим матери, у которых пожилые и немощные родители проживали далеко, испытывали больший стресс и чаще прибегали к использованию антидепрессантов. Ученые предположили, что необходимость заботиться о нескольких людях сразу было причиной увеличения психической нагрузки.

Ранее ученые выяснили, почему дети часто удивляются.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами