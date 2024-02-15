Стало известно, у каких молодых матерей наиболее крепкое психическое здоровье

Исследование ученых из университета Хельсинки показало, что у матерей, которых поддерживают бабушки и дедушки их детей, более крепкое психическое здоровье. Об этом свидетельствует более редкое назначение им антидепрессантов. Результаты исследования опубликованы в Population Studies.

Новое исследование основано на изучении взаимосвязи между поддержкой родных и психическим здоровьем молодых матерей. В нем приняли участие около 488 тысяч женщин, наблюдение за которыми велось в период с 2000 по 2014 год. Ученые регулярно собирали данные о назначаемых участницам препаратов и отслеживали интенсивность испытываемых ими депрессивных симптомов.

Результаты показали, что наличие здоровых близких родственников (собственных родителей и свекров) снижает вероятность назначения молодым матерям антидепрессантов. Вероятнее всего, это было связано с получением достаточного количества поддержки и помощи в уходе за детьми.

Одновременно с этим матери, у которых пожилые и немощные родители проживали далеко, испытывали больший стресс и чаще прибегали к использованию антидепрессантов. Ученые предположили, что необходимость заботиться о нескольких людях сразу было причиной увеличения психической нагрузки.

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