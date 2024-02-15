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Стало известно, почему молодые люди и подростки не планируют рождение детей

НЕ: молодые люди не хотят детей из-за климатических проблем

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Shutterstock

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что молодые люди и подростки не планируют рождение детей из-за изменений климатической обстановки, негативных ассоциаций с процессами беременности и родов, а также потенциального финансового бремени и препятствий для личных устремлений. Результаты исследования опубликованы в журнале Health Education (НЕ).

В опросе, проведенном организаторами из Университетского колледжа Лондона, приняли участие более 900 молодых людей в возрасте 16-18 лет. Участников попросили рассказать, планируют ли они в будущем создание семьи и рождение ребенка. Также испытуемым предложили поделиться своими опасениями по поводу будущего материнства или отцовства.

Результаты показали, что примерно треть студентов не планируют рождение детей. Около 45% опрошенных обеспокоены перспективой будущего родительства. Когда респондентов спросили, чего именно они опасаются, они ответили, что неуверенность в себе, своем здоровье, благополучии ребенка, потенциальное финансовое бремя и невозможность самореализации снижают их стремление к рождению детей.

На желание некоторых студентов иметь детей повлияло изменение климата. Эта категория опрошенных призналась, что обеспокоена своей способностью иметь здоровое потомство из-за ухудшения экологической обстановки. Другой распространенной причиной возможного отказа от родительства были негативные ассоциации с беременностью и родами.

Ранее выяснилось, что школьная форма может быть вредна для здоровья детей.

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