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Врач развенчал популярный миф о вреде фруктовых соков для детей

Daily Mail: фруктовые соки могут не быть причиной лишнего веса у детей

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Британский врач Роб Галлоуэй рассказал Daily Mail, что не стоит заменять фруктовые соки газированными напитками с низким содержанием калорий. Они содержат искусственные подсластители и могут быть неэффективной мерой профилактики лишнего веса у детей.

Врач ссылается на исследование канадских ученых, которое показало, что свежие фруктовые соки могут быть вреднее диетических газированных напитков. Они также заявили, что употребление таких соков связано с увеличением веса у детей.

Галлоуэй уточнил, что ученые проанализировали два типа исследований — когортные исследования и рандомизированные контролируемые с участием взрослых и детей. При этом когортные исследования являются наблюдательными. Это значит, что у ученых нет возможности контролировать процессы, зафиксированные в научной работе. Таким образом, невозможно точно сказать, что причиной увеличения массы тела стали именно фруктовые соки.

Более детальный анализ исследования показал, что в возрастной группе детей старше 11 лет индекс массы тела не только не повышался, но и снижался на 0,001 на каждые дополнительные 250 мл фруктового сока, потребляемого в день.

Взрослые, которые выпивали более 250 мл фруктового сока в день, весили в среднем на 0,2 кг больше, чем те, кто не пил фруктовые соки. В исследовании это объяснялось дополнительными калориями, содержащимися в напитке. Тем не менее не все виды соков коррелировали с увеличением веса.

Также, по мнению доктора Галлоуэй, напитки с искусственными подсластителями могут снижать контроль аппетита и провоцировать переедания. Это было подтверждено исследованиями на крысах. Дело в том, что употребление газированных напитков приводит к повышению уровня грелина, гормона голода. Также возможно, что подсластители и диетические варианты напитков подталкивают людей (в том числе детей) потреблять больше калорий в целом.

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