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Ученые нашли способ улучшить состояние сосудов без существенных ограничений в питании

BMC Nutrition: гибкая диета способствует сохранению эластичности сосудов

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Ученые из Ганноверского университета в Германии выяснили, что гибкая (флекситарианская) диета, основанная на растительной пище и небольшом количестве мяса или рыбы, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний так же эффективно, как веганская. Результаты исследования опубликованы в BMC (BioMed Central) Nutrition.

Для проведения исследования команда ученых пригласила к участию в эксперименте 94 здоровых человека. Они были разделены на группы в зависимости от их рациона питания. Веганы не употребляли продуктов животного происхождения вообще, приверженцы флекситарианскиой диеты употребляли 50 и более граммов мяса в день, а остальные — не менее 170 граммов.

Отмечается, что флекситарианцы обычно едят много фруктов и овощей, а также мясо, молочные продукты, яйца и рыбу два-три раза в неделю.

Ученые собрали информацию о рационе участников, и уровнях их физической активности с помощью вопросников. Они также попросили добровольцев предоставить образцы крови для обследования и проверки метаболических биомаркеров, уровня холестерина, инсулина и оценки жесткости артерий.

Исследователи обнаружили, что у флекситарианцев и веганов в целом качество питания было более высоким. У них также были более стабильные уровни инсулина, триглицеридов, общего холестерина и холестерина ЛПНП, чем у людей, не придерживающихся определенной диеты.

Помимо этого, выяснилось, что у приверженцев гибкой диеты показатели MetS были лучше по сравнению с остальными участниками. MetS-score (или оценка тяжести метаболического синдрома) показывает, есть ли у человека метаболические факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Другим преимуществом гибкой диеты оказалось положительное влияние на сосуды. Такой тип питания был связан с их большей эластичностью.

По мнению немецких исследователей, гибкая диета может быть полезна для людей, которые хотят улучшить состояние сердечно-сосудистой системы без существенных диетических ограничений. Тем не менее, перед внесением радикальных изменений в рацион лучше проконсультироваться с врачом.

Ранее ученые назвали продукт, который превосходит рыбий жир в профилактике атеросклероза.

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