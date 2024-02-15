Экстракт из кожуры и семян граната может снижать кровяное давление, выяснили ученые

Экстракт из кожуры и семян граната может снижать давление и обладает высокой биодоступностью. К таким выводам пришли ученые из Пизанского университета в Италии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе исследования крысам с индуцированной (специально спровоцированной) гипертонией перорально вводили экстракты, полученные из цельных плодов граната (PFE) или из несъедобных частей — кожуры и семян (PPE). Антигипертензивное действие экстрактов обоих типов определяли путем измерения систолического артериального давления, а также полного анализа липидов, включая общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой и низкой плотности у крыс после завершения периода вмешательства.

Результаты показали, что экстракт PPE продемонстрировал такую же эффективность, как и PFE. Кроме того, было обнаружено, что экстракт из несъедобных частей обладал высокой биодоступностью — способностью усваиваться в желудочно-кишечном тракте. PPE также проявлял антифиброзное и противовоспалительное действие.

Вероятнее всего, способность снижать кровяное давление обусловлена высоким содержанием в кожуре и семечках граната флавоноидов — растительных пигментов. Этому способствует многообразие микробиома кишечника. Исследователи считают, что бактерии кишечника играют важную роль в метаболизации флавоноидов, усиливая их кардиозащитные свойства.

Ранее стало известно, что гранат нормализует уровень сахара в крови и защищает сосуды.