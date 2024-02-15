Ученые выявили факторы риска развития хронической обструктивной болезни легких у женщин

Ученые из университета австралийского штата Квинсленд выяснили, что раннее начало менструации и менопаузы связано с повышенным риском развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Thorax.

ХОБЛ — это прогрессирующее угрожающее жизни заболевание легких, которое характеризуется воспалением дыхательных путей и обструкцией (отеком) бронхов.

Чтобы определить факторы риска этого заболевания, важные для женщин, ученые провели исследование с участием 283 070 добровольцев, средний возраст которых составил 54 года. Три когорты были представлены женщинами из Австралии, Великобритании и Швеции.

Ученые собрали информацию о состоянии здоровья женщин, данные об их этнической принадлежности, уровне образования, продолжительности курения, наличии детей и возрасте начала менструации и менопаузы. Затем началась фаза наблюдения за испытуемыми, которая завершилась в конце 2010 года для испытуемых из Швеции, а в 2019 году — для британок и австралиек.

За это время у 10737 (4%) женщин развилась ХОБЛ в среднем в возрасте 63 лет. Ученые выяснили, что раннее начало менструации и менопаузы, а также выкидыш, мертворождение, бесплодие и наличие трех или более детей были связаны с повышенной вероятностью появления ХОБЛ. Кроме того, участницы, у которых развилась ХОБЛ, чаще страдали ожирением и астмой, а также курили не менее 10 лет.

Исследователи уточнили, что начало менструации в возрасте 11 лет и младше повышало вероятность развития ХОБЛ на 17%. Рождение более трех детей было связано с возрастанием риска на 34% по сравнению с наличием двоих детей. У женщин, которые страдали бесплодием вероятность развития этого заболевания повышалась на 13%.

Исследователи предполагают, что женский гормон эстроген, вероятно, играет ключевую роль в повышении рисков развития ХОБЛ. Чтобы детально изучить механизмы, лежащие в основе такого эффекта, нужны дополнительные исследования.

Ранее выяснилось, что употребление никотиновой кислоты с пищей полезно для здоровья легких.