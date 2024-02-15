Назван тип питания, снижающий тягу к алкоголю

Ученые из Пенсильванского университета в США выяснили, что кетогенная диета, предполагающая снижение в рационе доли углеводов и повышение — жиров, способствует снижению тяги к спиртным напиткам. Результаты опубликованы в Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 33 взрослых человека с алкогольной зависимостью. Ученые распределили их на две группы. Первая группа придерживалась стандартного западного рациона питания, а вторая — кето-диеты. Она предполагает преобладание в рационе жиров. В частности, 20-25% калорий должны поступать в организм из белков, 70% — жиров и только 5-10% — из углеводов.

Вмешательство длилось три недели. Каждую неделю участники исследования должны были проходить процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга для оценки восприятия стимулов, связанных с алкоголем. Это позволило ученым выявить изменения в зависимом поведении и мозговых реакциях.

Оказалось, что в группе соблюдавших кето-диету была снижена нейробиологическая характеристика тяги к алкоголю — Neurobiological Craving Signature, NCS. Это показатель представляет собой паттерн реакции всего мозга на сигналы отдельных его частей — поясной коры, полосатого тела, височно-теменных ассоциативных зон, медиадорзального таламуса и мозжечка при воздействии стимула.

Также выяснилось, что самооценка тяги к алкоголю, измеренная с помощью специального опросника, начала снижаться интенсивнее среди всех участников.

Исследователи предположили, что более низкой тяге к алкоголю поспособствовало повышение в организме участников уровней кетонов. Это органические вещества, которые печень производит из жира. При недостатке углеводов в рационе они могут выступать альтернативным источником энергии.

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