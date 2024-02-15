США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием

В агентстве по противоракетной защите Пентагона заявили, что США запустят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что совместно с агентством по развитию в космосе запустят шесть спутников на околоземную орбиту.

Два из них будут оснащены устройствами, отслеживающими гиперзвуковые и баллистические ракеты, четыре других станут частью системы слежения за истребителями, говорится в сообщении.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой.

Ранее советник по национальной безопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что 15 февраля лично проведет брифинг для лидеров конгресса о некоей «угрозе национальной безопасности» США. При этом он отказался дать какие-либо разъяснения журналистам.

14 февраля Салливан на фоне озвученной конгрессом угрозы национальной безопасности заявил, что уверить американцев в безопасности нельзя, но глава государства Джо Байден справится.

Ранее конгресс США предупредили о «серьезной угрозе национальной безопасности».