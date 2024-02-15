Астробиологи усомнились в обитаемости глубин крупнейшей луны Сатурна

Канадские астробиологи из Университета Западного Онтарио считают, что подледный океан на крупнейшем спутнике Сатурна Титане почти наверняка необитаем и непригоден для жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Astrobiology.

«К сожалению, теперь нам придется быть немного менее оптимистичными при поиске внеземных форм жизни в нашей Солнечной системе. Научное сообщество воодушевила перспектива найти организмы на ледяных лунах, но это может быть не так вероятно, как мы надеялись», — отметила ведущий автор работы, профессор Кэтрин Нейш.

Команда оценила количество органических молекул, которые могут попасть с богатой органикой ледяной поверхности Титана в его подледный океан, хранящий в 12 раз больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые.

Органические соединения проникают в воду благодаря ударам комет, которые регулярно врезаются в спутник Сатурна. Расчеты показали, что таким образом в океан Титана ежегодно поступает не более 7,5 тонны глицина — простейшей аминокислоты, из которой состоят белки в организме.

По словам ученых, 7,5 тонны глицина в год на объем воды в 12 раз больше мирового океана Земли — слишком мало, чтобы поддерживать жизнь.

Астробиологи отметили, что остальные ледяные луны в Солнечной системе с большой вероятностью тоже необитаемы, хотя на них тоже есть океаны.

Ранее ученые нашли признаки существования океана на другом спутника Сатурна Мимасе.