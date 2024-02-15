Корабль «Прогресс МС-26» готовится к полету к МКС

Роскосмос сообщил, что утром 15 февраля с космодрома Байконур старутет ракета «Союз-2.1а», которая отправит грузовой корабль «Прогресс МС-26» к Международной космической станции. Об этом пишет ТАСС.

Через девять минут после старта ракета выведет корабль на околоземную орбиту, а затем «Прогресс» отделится от третьей ступени и начнет самостоятельный полет к станции. По плану, стыковка грузовика с МКС ожидается 17 февраля в 09:12 мск. Всего кораблю предстоит провести 180 суток в космосе.

«Прогресс МС-26» пристыкуется к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции. Для этого корабль «Прогресс МС-24», который отчалил от станции и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана утром 13 февраля, освободил стыковочный узел.

Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, включая аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов, одежду, пищу, медицинские и санитарно-гигиенические средства для космонавтов, а также 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.

Среди грузов находятся расходные материалы для нового научного эксперимента «Фуллерен», который будет проводиться в лабораторном модуле «Наука». Эксперимент направлен на выращивание кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников.

Также на корабле будет отправлена аппаратура для нового научного эксперимента «Перспектива-КМ». Космонавты установят трансформируемую космическую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы на малом исследовательском модуле «Поиск» во время будущего выхода в открытый космос для ее развертывания и испытаний.

Также на «Прогрессе МС-26» будет находиться аппаратура для нового научного эксперимента «Орбита-МГ». Этот эксперимент направлен на создание системы мониторинга, которая будет обнаруживать трещины и другие негерметичности в корпусе МКС.

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