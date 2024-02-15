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Устройство для вызова воспоминаний успешно протестировали на людях

Front. Comput. Neurosci: создано устройство для вызова воспоминаний

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Wake Forest University School of Medicine

Ученые успешно протестировали на людях первый «нейронный протез» для вызова воспоминаний. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Computational Neuroscience.

В исследовании приняли участие 14 взрослых с эпилепсией. Они участвовали в процедуре картирования мозга, во время которой в разные части их мозга имплантировали электроды. Картирование позволяет точно определить причину эпилептических приступов.

Центральную роль в формировании воспоминаний играет часть мозга гиппокамп. Когда человек пытается вспомнить, выключил ли он плиту или взял ли он ключи, отдельные группы клеток активируются, чтобы вызвать воспоминание об информации. С помощью электродов ученые выяснили, какие клетки нужно активировать, чтобы вызвать то или иное воспоминание.

Подход ученых значительно улучшил способность 22% пациентов к запоминанию изображений. Особенно эффективен метод был для тех, кто уже имел нарушения памяти: у 40% из них наблюдались значительные улучшения в работе памяти.

«Здесь мы не только освещаем инновационную технику нейростимуляции для улучшения памяти, но также демонстрируем, что стимуляция памяти не ограничивается общим подходом, но также может применяться к конкретной информации, которая имеет решающее значение для человека», — отметил один из авторов работы Брент Рёдер из Университета Уэйк Форест.

Ученые считают, что их метод поможет создать устройство для вызова конкретных бытовых воспоминаний (принял ли человек лекарство, закрыл ли он дверь) у пациентов с деменцией, после инсульта или травм головы.

Ранее ученые создали «мясной» рис с клетками коровы и съели его.

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