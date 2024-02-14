Палеонтологи выяснили, почему динозавры доминировали на Земле миллионы лет

Британские ученые из Бристольского университета установили главное эволюционное преимущество, позволившее динозаврам в течение более чем 160 млн лет оставаться доминирующим видом на Земле. По словам специалистов, древние ящеры превзошли прочих животных благодаря своим ногам. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Приспособившись ходить как на двух, так и на четырех ногах, динозавры вытеснили другие организмы, став главными наземными позвоночными с конца триаса (с 251,9 млн до 201,3 млн лет назад) до своего вымирания около 66 миллионов лет назад в меловой период.

Динозавры были частью группы Avemetatarsalia, которая развивалась параллельно родственной группе рептилий Pseudosuria (в нее входят предки современных крокодилов). Обе группы возникли в триасовый период после пермского массового вымирания 252 млн лет назад.

Исследователи изучили окаменелые кости ног 208 представителей обеих групп, а также их ближайших родственников. Оказалось, что динозавры изначально передвигались на двух ногах и могли бегать, в то время как их сородичи предпочитали ползать. Способность быстро передвигаться помогала ловить добычу и спасаться от хищников, что давало преимущество в засушливом климате триаса.

В конце триаса еще одно массовое вымирание уничтожило большинство представителей группы Pseudosuria, за исключением крокодиломорфов, которые остались на четырех ногах. Некоторые динозавры сохранили вертикальное положение, в то время как другие снова опустились на четвереньки. Это позволило им диверсифицироваться и заполнить широкий спектр экологических ниш.

Также динозавры развили другие важные способности, включая возможность регулировать температуру с помощью перьев и более эффективные механизмы дыхания, что дало им дополнительное преимущество.

Ранее ученые нашли современное животное с зубами как у хищных динозавров.