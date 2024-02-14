Врач назвала самые опасные жареные продукты

Картофель фри, чебуреки и наггетсы содержат канцерогены — вещества, повышающие риск развития рака. Об этом терапевт Виктория Иванова рассказала порталу NEWS.ru.

Самыми вредными жареными блюдами врач назвала мясо, чебуреки, пирожки и наггетсы. Их корочка, образующаяся при жарке, содержит канцероген акриламид. Иванова также отметила, что популярный картофель фри содержит «много жира и пустых калорий», которые повышают риск набора веса.

Врач добавила, что нельзя разогревать на масле жареные продукты. Особенно вредно разогревать продукты в масле, которое осталось после жарки: его прогрев приводит к высвобождению токсичных веществ.

До этого гастроэнтеролог Вялов рекомендовал не злоупотреблять сыром из-за того, что содержащиеся в нем холестерин и триглицериды могут усугубить атеросклероз (главный фактор риска инсульта, инфарктов и ишемической болезни сердца), а жир — привести к воспалению поджелудочной железы. В разумных количествах, однако, сыр может быть ценным источником кальция.

Ранее ученые создали «мясной» рис с клетками коровы и съели его.