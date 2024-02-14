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Приливы жара в период менопаузы не всегда опасны, показало исследование

Menopause: приливы жара в менопаузе могут не быть признаками проблем с сосудами

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Ученые из Мичиганского университета выяснили, что приливы жара в период менопаузы не всегда свидетельствуют о плохом состоянии сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.

В исследовании использовались данные более 1900 женщин, которые добровольно согласились проходить регулярные медицинские осмотры и ежегодные обследования состояния здоровья, начиная с позднего подросткового возраста и по достижении 30 лет. Участницы систематически предоставляли образцы крови, а также сообщали организаторам о своих пищевых и двигательных привычках.

Отмечается, что на момент публикации результатов исследования все испытуемые были старше 50-60 лет. Чуть более 30% женщин, участвовавших в исследовании, сообщили, что у них были постоянные приливы жара и ночная потливость в период менопаузы. Из них 23% также сообщили о наличии мигрени.

Ученые отметили, что многие женщины на этом этапе жизненного цикла начинают беспокоиться о состоянии своего здоровья и желают предотвратить развитие заболеваний сердца и сосудов. Для некоторых из них приливы жара и мигрень являются признаками таких патологий.

По словам авторов исследования, не стоит сильно беспокоиться, если приливы жара непродолжительны, а мигрень и ночная потливость отсутствуют. Вместо этого следует сосредоточиться на устранении других факторов, которые могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что единственной группой, у членов которой вероятность появления болезней сердца и сосудов была повышена, оказалась когорта женщин с мигренью.

Также при изучении данных участниц на более ранних этапах их жизней исследователи обнаружили, что основными факторами, определяющими вероятность постоянных приливов жара и ночной потливости, были мигрень, депрессия и пристрастие к сигаретам. Это значит, что снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин может не только медикаментозное лечение, но и соблюдение здорового образа жизни.

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