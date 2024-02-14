Стало известно, что COVID-19 может нанести ущерб сексуальной жизни женщин

Ученые из Вермонтского университета в США обнаружили, что COVID-19 может на длительное время снижать качество сексуальной жизни женщин. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sexual Medicine (JSM).

Исследователи собрали данные о сексуальном здоровье и уровне либидо более чем 1300 женщин. Среди них некоторые никогда не болели COVID-19, другие были инфицированы вирусом, а часть страдала от затяжного COVID-19 или была заражена инфекцией по крайней мере за три месяца до начала исследования. Ученые также измерили уровни депрессии, тревоги и стресса у участниц с помощью специальных опросников.

Женщины, которые страдали затяжным COVID-19, чаще сообщали о снижении либидо и появлении боли и дискомфорта во время полового акта по сравнению с другими группами. Ученые подсчитали, что у женщин затяжным COVID-19 уровень сексуального желания снизился на 12%, а возбуждения — на 5%. Одновременно с этим, у участниц, которые никогда не болели COVID-19, не возникало неудовлетворенности сексом.

Исследователи предполагают, что затяжной COVID-19 может не только вызвать усталость, апатию и головокружение, но и ослабить приток крови к гениталиям, что приводит к снижению либидо. Ученые добавили, что постковидный синдром также может быть связан с повышением чувствительности к боли.

Ранее были названы продукты, которые помогают женщинам больше наслаждаться сексом.