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Офтальмолог назвала опасность капель от сухости глаз

Врач Боша: чрезмерное использование капель от сухости глаз может привести к отеку роговицы

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Если использовать капли от сухости глаз чаще, чем следует, то это может привести к развитию отека роговицы из-за избытка влаги, об этом «Газете.Ru» рассказала офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша.

Отек роговицы – осложнение, в результате которого роговица глаза становится мутной и толстой, а это в свою очередь негативно сказывается на остроте зрения. Эта проблема появляется в результате нарушения обмена веществ внутри глаза и снижения обеспечения роговицы кислородом при использовании неправильно подобранных контактных линз.

«Капли от сухости глаз бывают с консервантами в составе и без них. Капли без консервантов подходят для частого использования, как правило, они не вызывают раздражений и привыканий. А вот капли с консервантами не рекомендуется использовать чаще 4-5 раз в день: они могут вызвать неприятные осложнения», – отметила Боша.

Допустимая частота употребления глазных увлажняющих капель зависит от их состава: некоторые можно капать каждые 2 часа, например, при работе за компьютером из-за снижения частоты моргания и большего испарения влаги с поверхности глаз.

«Другие, с добавками сосудосуживающих препаратов, рекомендуется использовать или кратковременно – несколько дней подряд 3 раза в день, или однократно и только 3-4 раза в месяц. Если капать их на постоянной основе, то через некоторое время наступает привыкание и для достижения прежнего эффекта (например, белизна белков, ощущение легкости в глазах) приходится увеличивать количество и частоту закапываний до 10–15 раз вместо 1–2 в день. А со временем и такое количество капель перестает действовать, глаза становятся красными и отечными», – рассказала офтальмолог.

По ее словам, если после использования любых увлажняющих глазных капель появились неприятные симптомы или ощущение сухости усугубилось, самое правильное и безопасное решение – незамедлительно обратиться к офтальмологу.

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