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Ученые обнаружили новый способ облегчения симптомов затяжного COVID-19

ARSP: дыхательные упражнения способны облегчить симптомы затяжного COVID-19

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Ученые из университета Лидса в Великобритании обнаружили, что простые дыхательные упражнения могут облегчить одышку, головокружение и затуманенность сознания, характерные для затяжного COVID-19. Результаты опубликованы в журнале Advances in Rehabilitation Science and Practice (ARSP).

В исследовании приняли участие 13 человек с затяжным COVID-19. Под этим термином подразумеваются последствия перенесенной коронавирусной инфекции, которые ощущают до 20% людей после выздоровления. Для затяжного COVID-19 характерны усталость, одышка, разнообразные боли, кашель, бессонницу и другие респираторные и внелегочные симптомы.

Испытуемые должны были практиковать дыхательную гимнастику по 10 минут два раза в день в течение четырех недель. Программа тренировок и техника выполнения упражнений были предоставлены мобильным приложением Elite HRV phone. Отмечается, что во время выполнения упражнений добровольцы носили нагрудные приборы, которые работали по методике записи электрокардиограммы.

После четырехнедельного вмешательства участники сообщили об улучшении качества сна и физического самочувствия. В соотвествии со специальной шкалой тяжесть симптомов затяжного COVID-19 снизилась на шесть баллов из возможных 30. Кроме того, пациенты продемонстрировали повышение вегетативной активности — у них некоторых из них нормализовался сердечный ритм и снизилась интенсивность головной боли.

Часть добровольцев заявила о желании продолжить выполнять упражнения по окончании исследования в связи с их способностью снижать уровень стресса и увеличивать количество энергии для выполнения повседневных задач.

Ученые надеются, что в будущем дыхательные упражнения можно будет использовать в качестве метода терапии при затяжном COVID-19. Для этого нужно протестировать методику в более широком масштабе в исследованиях с контрольной группой.

Ранее стало известно, как длительный COVID-19 влияет на когнитивные способности.

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