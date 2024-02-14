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Врачи впервые полностью излечили ребенка от опасного рака мозга

AFP: впервые мальчик излечился от опухоли мозга с двухлетней выживаемостью 10%

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Врачи из Франции впервые полностью излечили ребенка от редкой опухоли головного мозга, глиомы ствола мозга. Об этом сообщает AFP.

В возрасте шести лет у мальчика Лукаса из Бельгии диагностировали редкий тип опухоли головного мозга — диффузной внутренней глиомы моста (DIPG). По прогнозам французских врачей, жить ему оставалось недолго. Но в 2024 году мальчик, которому уже 13 лет, полностью излечился от опухоли.

Это редкое заболевание ежегодно диагностируется примерно у 300 детей в США и 100 во Франции. Большинство живут менее года после постановки диагноза. Через два года в живых остаются около 10%.

Мальчик и его семья приехали из Бельгии во Францию, чтобы он мог стать одним из первых пациентов в исследовании BIOMEDE, в котором тестируются новые лекарства от DIPG. Семь других детей, участвовавших в исследовании, выжили спустя годы после постановки диагноза, но только у Лукаса опухоль полностью исчезла.

Лукас хорошо отреагировал на противораковое лекарство эверолимус. Курс лечения продлился несколько лет. Врачи решили не прекращать его даже после того, как опухоль не обнаруживались на МРТ.

Врачи считают, что опухоль Лукаса имела чрезвычайно редкую мутацию, которая сделала ее клетки более чувствительными к лечению. Сейчас они пытаются воспроизвести эту мутацию в лаборатории, чтобы с ее помощью разработать лекарство для детей с DIPG. Они отметили, что обычно разработка препаратов занимает 10-15 лет.

Ранее ученые назвали возраст, в котором поздно проверяться на рак простаты.

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