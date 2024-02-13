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Стало известно, каким образом диабет приводит к разрушению межпозвонковых дисков

PNAS Nexus: диабет 2-го типа способствует разрушению межпозвонковых дисков

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Диабет 2-го типа может ухудшить способность межпозвонковых дисков сопротивляться нагрузкам, что способствует их дегенерации. Это показало исследование, опубликованное в журнале PNAS Nexus.

Люди с диабетом 2-го типа сталкиваются с более высоким риском боли в пояснице, связанной с дегенерацией и нарушением функции межпозвонковых дисков. Однако точные механизмы дегенерации дисков остаются неясными, что затрудняет их разработку лечения.

В новом исследовании ученые сравнили межпозвонковые диски здоровых крыс и больных диабетом 2-го типа. Они обнаружили, что у здоровых животных структуры из коллагена (фибриллы) внутри диска лучше вращаются и растягиваются. Это позволяет диску эффективно рассеивать энергию при сжатии.

При диабете коллагеновые фибриллы растягивались меньше и были жестче. Это приводило к ухудшению биомеханических свойств позвоночника животных. Нарушение работы фибрилл при диабете было связано с химическими модификациями в коллагене, которые появились из-за повышенного уровня сахара.

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