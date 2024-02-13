Врач объяснил, как сыр может навредить поджелудочной железе

Сыр может навредить здоровью поджелудочной железы и привести к панкреатиту при чрезмерном употреблении. Об этом в своем телеграм-канале рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Как объяснил врач, поджелудочная железа вырабатывает специальный фермент липазу для переваривания жиров. Их избыток в сыре, масле и другой пище может привести к работе поджелудочной на износ, повреждению клеток органа и воспалению — панкреатиту.

Жирные сорта сыра содержат большое количество животных жиров, а значит — и холестерина, добавил врач. По данным ВОЗ, холестерин может усугубить атеросклероз, который повышает риск инфарктов, инсультов и ишемической болезни сердца. Однако сыр содержит и полезные вещества, например, кальций, — он необходим для здоровья костей.

«Это не значит, что сыр есть нельзя. Можно. Этот продукт содержит и необходимые нам вещества. Вот только есть его нужно в разумных количествах», — объяснил Вялов.

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