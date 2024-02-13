Анализ на онкомаркеры не поможет выявить рак, объяснила врач

Уровень онкомаркеров может быть повышен при нераковых заболеваниях, а может быть в норме на поздних стадиях рака. Поэтому анализ на онкомаркеры не используют для диагностики рака. Об этом «Известиям» рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

«Иногда уровень онкомаркеров может повышаться даже при неонкологических заболеваниях. А бывает так, что остается в пределах нормы даже при запущенных формах рака. Поэтому сдавать такие анализы с целью профилактики не нужно. Исключение составляет только простатспецифический антиген-онкомаркер — он действительно помогает в ранней диагностике рака простаты. Существуют меры так называемой первичной и вторичной профилактики онкозаболеваний. Первичные направлены на предупреждение развития болезней, а вторичные — на их раннее выявление», — пояснила онколог.

Главный способ профилактики рака — здоровый образ жизни, то есть отказ от курения, алкоголя, посещения солярия, а также контроль веса, сбалансированное питание, использование солнцезащитного крема и регулярная физическая активность. Это позволяет предотвратить от 30 до 50% случаев рака. Также стоит осматривать свою кожу, чтобы вовремя выявить злокачественные образования. Для осмотра кожи головы и спины понадобится помощник. Что касается скринингов, о них можно узнать у врача-терапевта: он индивидуально подберет необходимые обследования и их частоту.

Помимо этого вакцинация от вируса папилломы человека профилактирует развитие рака шейки матки, а от гепатита В — рака печени», — добавила врач.

Ранее онколог назвал обследования, необходимые всем мужчинам старше 40.