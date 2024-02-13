Археологи обнаружили яйцо возрастом 1700 лет с жидкостью внутри

Ученые обнаружили куриные яйца возрастом 1700 лет. Внутри одного из них сохранилась жидкость, вероятно, смесь желтка и белка. Об этом сообщает The Guardian.

Тайник с куриными яйцами в крапинку возрастом 1700 лет нашли при раскопках в Бэкингемшире. Три яйца разбились, несмотря на осторожность ученых. Но одно сохранилось, и сканирование показало, что в одном из них находится жидкость, которая может быть смесью желтка и белка.

Древние римляне оставили эти куриные яйца внутри ямы, которая могла использоваться для пивоварения. Возможно, они служили даром для какого-то божества. Рядом также нашли плетеную корзинку, глиняные сосуды, кожаную обувь и кости животных.

Ученые отметили, что они часто обнаруживают кусочки скорлупы, но не целые яйца. Найденные ими в этот раз могут быть самыми древними сохранившимися яйцами в мире.

Археологи надеются, что при помощи биологов им удастся проделать крошечное отверстие в яйце, чтобы извлечь его содержимое и попытаться узнать больше о птице, которая его снесла.

Ранее в Испании нашли браслет и часть меча, изготовленные из метеоритного железа.