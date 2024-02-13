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Нарколог объяснил, чем опасен женский алкоголизм

Нарколог Благов: женский алкоголизм протекает скрытно до последних стадий

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Женский алкоголизм опасен тем, что развивается быстрее из-за особенностей организма, а также тем, что протекает скрытно до второй, а иногда вплоть и до третьей стадии зависимости. А на этих этапах развития патологии, к сожалению, уже мало чем можно помочь, – рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры наркомании и токсикомании ФДПО ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, психиатр-нарколог Лев Благов.

«У мужчин зависимость в среднем возникает через 7-10 лет регулярного употребления спиртного, для развития женского алкоголизма требуется более короткое время. Ферменты печени у женщин хуже утилизируют этанол, чем у мужчин. Здесь имеют значение особенности женской физиологии. Все это провоцирует ускоренное повреждение не только печени, но и всех других органов и систем при женском алкоголизме», – отметил Благов.

Кроме того, защитная функция гематоэнцефалического барьера, который защищает мозг от токсинов, у женщин также относительно ниже, чем у мужчин, поэтому алкоголь и продукты его распада в больших количествах проникают в мозг, быстро повреждают мозговые клетки и разрушают нейронные связи. Это вызывает быструю психическую деградацию, ухудшение функции мышления, снижение интеллекта и другие «алкогольные» изменения здоровой физиологии.

Подробнее о том, почему пожилые люди спиваются, какую роль в этом играют члены семьи и окружение, какие два вида старческого алкоголизма существуют и чем отличается алкоголизм в пожилом возраста — в интервью Благова «Газете.Ru»

Ранее нарколог перечислил признаки начальной стадии алкоголизма.

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