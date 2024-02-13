Нарколог рассказал, что такое «вдовий» алкоголизм

После 50 лет и утраты супруга у женщины может развиться так называемый «вдовий» алкоголизм. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры наркомании и токсикомании ФДПО ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, психиатр-нарколог Лев Благов.

«Гендерные различия позднего алкоголизма, который начинается после 50 лет, сопряжены с более выраженным фактором психотравмы и одиночества в его генезе у женщин. В чем она выражается? В России сложилась такая демографическая ситуация, что мужчины умирают раньше. Женщины не могут справиться с утратой супруга и ощущением одиночества, скукой, и у них развивается так называемый «вдовий» алкоголизм», – объяснил Благов.

У таких алкоголиков, как правило, меняется образ жизни, контакты. Появляются «пьющие подруги», с которыми во время выпивки обсуждаются актуальные темы.

«Обязателен индуктивный компонент — всегда есть фактор взаимной индуцирующей подпитки. Иногда бывает, конечно, и «пьянство в одиночестве», но чаще, все же, существует «напарник». «Вдовий» алкоголизм, однако — формальная вывеска или психологическое объяснение. В клинической практике врач-специалист просто лечит алкоголизм», – заключил специалист.

Подробнее о том, почему пожилые люди спиваются, какую роль в этом играют члены семьи и окружение, какие два вида старческого алкоголизма существуют и чем отличается алкоголизм в пожилом возраста — в интервью Благова «Газете.Ru»

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