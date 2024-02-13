Канадский школьник построил легендарное оружие Архимеда

12-летний Бренден Сенер из Онтарио воссоздал легендарное оружие Архимеда, построив уменьшенную копию устройства. Об этом пишет издание IFL Science.

По информации издания, школьник пришел к выводу, что конструкция на самом деле могла работать, и ее можно было использовать в бою. Исследователи выражали сомнения, что аппарат действительно мог существовать.

По легенде, это оружие, которое предположительно использовало солнечные лучи для испепеления вражеских кораблей, было применено против римского флота во время осады Сиракуз в 213-212 гг. до н.э.

«Чтобы помочь разрешить спор, 12-летний Бренден Сенер построил его уменьшенную версию и в конечном итоге пришел к выводу, что концепция работает и вполне может быть использована в бою», — говорится в статье.

До этого в Парке Победы в Березовском 14-летний мальчик самостоятельно починил городской фонтан. За его ремонт не взялся ни один специалист, а школьник справился с задачей за несколько дней.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.