Убивший человека вирус с Аляски оказался похож на мурманский

Вирус Alaskapox, или аляскинская оспа, родственен с мурманским вирусом, который был выделен в СССР в 1985 году из мыши-полевки, об этом «Газете.Ru» рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам специалиста, Alaskapox также родственно связан с такими вирусами, как NY014 и йоко-вирусом. Они известны по научной литературе. Alaskapox мог попасть в Америку из Европейского континента при помощи полевок, которые попали туда на кораблях торговцев или мигрировали самостоятельно через Берингов пролив.

Ранее, по данным Департамента здравоохранения штата Аляска, стало известно, что на полуострове Кенай от вируса Alaskapox умер мужчина. У него был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологии. Однако, по словам Волчкова, это не значит, что вирус может передаваться от человека человеку.

«Вирусы оспы могут заражать человека при больших концентрациях вирусных частиц, однако, как правило, они людей не убивают. Почти все оспенные вирусы хорошо приспособлены к грызунам и очень плохо приспособлены к человеку. То есть они могут инфицировать людей при определенных обстоятельствах и, в общем-то, даже относительно успешно развиваться, если у человека есть иммунодефицит. Но распространяться от человека к человеку им все-таки очень сложно», – объяснил Волчков.

По словам вирусолога, Alaskapox вряд ли вызовет какую-то эпидемию, потому что для этого ему придется заразить множество иммунодефицитных людей, которые являются своеобразным инкубатором для вирусов.

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