Перечислены простые привычки, которые помогают сохранить здоровье сердца на долгие годы

Прохождение не менее 2337 тысяч шагов в день, езда на велосипеде в течение 12 минут и прием таблеток для нормализации артериального давления на ночь могут помочь сохранить здоровье сердца на долгие годы. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на результаты исследований испанских и американских ученых.

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что укрепить сердце может 12-минутная велотренировка. Ежедневные короткие занятия помогли испытуемым снизить количество метаболитов (продуктов переработки обмена веществ), связанных с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 29%.

Согласно другому исследованию, опубликованному в Европейском журнал по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, прохождение 2337 шагов ежедневно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Обычно образцовым показателем подвижности считаются 10 тысяч шагов, но даже меньшее число способно принести пользу.

Еще одно исследование, проведенное в 2019 году специалистами из университета Виго в Испании, показало, что прием лекарств для нормализации артериального давления на ночь повышает их эффективность, снижая риск инсульта на 45%. Это было подтверждено в ходе шестилетнего эксперимента с участием добровольцев. Авторы предполагают, что такой график приема соответствует естественным биоритмам человека.

Ранее ученые опровергли эффективность популярного вида БАДов.