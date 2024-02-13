Ученые выявили неожиданное полезное свойство оливкового масла

Исследователи из Обернского университета в США обнаружили, что оливковое масло первого отжима может эффективно предотвращать болезнь Альцгеймера. Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Новая работа американских ученые представляет собой научный обзор более ранних исследований на тему пользы оливкового масла. В нем сообщается, что оливковое масло первого отжима содержит фенольные соединения — ароматические вещества, обладающие противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Некоторые исследования, включенные в обзор, показали, что фенолы могут препятствовать образованию в мозге бляшек из токсичных белков. Скопления белка бета-амилоида связывают с развитием болезни Альцгеймера, поскольку такие образования ведут к дисфункции нейронов. Регулярное употребление оливкового масла способствует распаду этих бляшек и выведению белков из организма.

Оливковое масло также защищает мозг от других токсичных белков — Тау. Мощные противовоспалительные и антиоксидантные свойства фенольных соединений также играют жизненно важную роль в предотвращении нейровоспаления и окислительного стресса в мозге. Об этом свидетельствуют эксперименты с участием людей и животных.

Предварительная обработка клеток нейробластомы (тип злокачественной опухоли нервной системы) экстрактами оливкового масла первого отжима ускоряет экспрессию в организме ключевых антиоксидантных ферментов и впоследствии предотвращает окислительное повреждение, вызванное свободными радикалами (особыми активными формами кислорода).

Другое исследование, проведенное на пациентах с легкими когнитивными нарушениями, показало, что употребление оливкового масла первого отжима в течение одного года было связано с повышением уровня нейропротекторных белков в сыворотке крови. Это, в свою очередь, было связано со снижением воспаления в организме.

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