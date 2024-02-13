Названа неожиданная опасность ежедневного приема аспирина пожилыми людьми

Ученые из университета Монаша обнаружили, что ежедневный прием аспирина пожилыми людьми связан с повышением риска летального исхода по разным причинам, в числе которых рак. Результаты исследования опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).

Исследование проводилось в период с 2010 по 2014 год. В нем приняли участие более 19 тысяч человек старше 70 лет. Ученые стремились выяснить, может ли ежедневный прием аспирина повысить продолжительность жизни пожилых людей без инвалидности.

После предоставления исследователям информации о состоянии здоровья и данных истории болезни участники были разделены на две группы. Первая ежедневно принимала аспирин в дозировке 100 мг. Участники из второй группы получали плацебо в аналогичной форме.

Результаты показали, что между группами не было существенных различий при оценке когнитивных способностей и показателей физического здоровья. Тем не менее, уровень летальных исходов от всех причин был выше среди здоровых пожилых людей, употреблявших аспирин.

По окончании исследования 1052 человека ушли из жизни. При этом 558 случаев произошли в первой группе. Отмечается, что летальные исходы при приеме аспирина были в основном связаны с раком.

Ученые отметили, что ранее некоторые исследования показали, что непрерывное лечение аспирином в течение четырех-пяти лет оказывает противораковый эффект. Вероятнее всего, аспирин влияет на многочисленные молекулярные и клеточные пути, участвующие в развитии и прогрессировании рака. Тем не менее, биологическая основа, благодаря которой аспирин либо ускоряет, либо подавляет развитие рака, остается неясной.

Ранее были перечислены факторы риска развития раковых опухолей головы и шеи.