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Стало известно, с какими опасными состояниями связано головокружение

JAMA: головокружение связано с риском летального исхода по причине диабета

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Исследователи из университета Южной Калифорнии выяснили, что симптоматическое головокружение связано с более высоким риском летального исхода по причине диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в журнале JAMA Otolaryngoly-Head Neck Surgery.

Головокружение — распространенный симптом, связанный со многими заболеваниями. В своем исследовании ученые стремились выявить конкретные состояния, летальный исход которых может повышать симптоматическое головокружение. Для этого они привлекли к участию около 9 тысяч взрослых американцев.

Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и попросили их сообщить, испытывали ли они в течение последнего года симптоматическое головокружение. Затем началась фаза наблюдения за добровольцами, в течение которой постоянно регистрировались летальные исходы.

Результаты показали, что головокружение могло было связано с летальными исходами по многим причинам, в числе которых диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания. Ученые уточнили, что связь этого симптома с раком не могла быть точно оценена из-за недостаточной информативности данных. Также отмечается, что корреляции между головокружением вследствие травм головы (без последующих падений) и повышением числа летальных исходов обнаружено не было.

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