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Ученые выявили неочевидное полезное свойство черноплодной рябины

FSHW: черноплодная рябина помогает контролировать артериальное давление

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Ученые из Шэньянского сельскохозяйственного университета в Китае обнаружили, что ягоды черноплодной рябины помогают контролировать артериальное давление. Результаты исследования опубликованы в Food Science and Human Wellness (FSHW).

Полезные свойства черноплодной рябины обусловлены содержанием в ней полифенолов — растительных антиоксидантных соединений. Они могут бороться с воспалением в организме и нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов (особых форм кислорода), тем самым замедляя клеточное старение.

В ходе исследования было подтверждено, что черноплодная рябина полезна при лечении гипертонии. Экстракты черноплодной рябины (содержащие как полифенолы, так и неполифенолы) могут существенно снижать артериальное давление за счет цианидинов (солей цианистоводородной кислоты) и хлорогеновой кислоты. Эксперимент с участием крыс показал, что ежедневное употребление черноплодной рябины может стабилизировать систолическое и диастолическое кровяное давление у крыс за четыре недели.

Ягоды растения также оказывают мочегонное действие. При этом благодаря антиоксидантам из организма выводятся вредные для органов свободные радикалы, снижается перекисное окисление липидов крови и улучшается сосудистая функция.

Ранее были названы три недооцененных метода борьбы с гипертонией.

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