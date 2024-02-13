Врачи протестировали новый протокол для диагностики инсульта глаз

Офтальмологи Нью-Йоркской клиники Маунт-Синай (NYEE) создали новый протокол для быстрой диагностики инсульта глаз и оказания помощи для предотвращения необратимой потери зрения. Детали опубликованы в журнале Ophthalmology.

Безболезненная внезапная потеря зрения на один глаз может быть признаком глазного инсульта — закупорки тромбом центральной артерии сетчатки. Этот тромб необходимо разрушить в течение 6–12 часов после потери зрения, иначе произойдет необратимая потеря зрения.

Чтобы ускорить постановку диагноза и лечение, врачи предложили новый алгоритм. Когда пациент поступает в отделение неотложной помощи с возможным инсультом глаза, срочно вызывают службу инсульта. Они получают высококачественное изображение сетчатки глаза пациента, а затем отправляют его в электронном виде специалистам по сетчатке, которые могут поставить диагноз. В случае подтверждения инсульта глаза врачи должны растворить тромб с помощью тканевого активатора плазминогена.

Ученые отметили, что этот протокол можно легко внедрить в любой точке страны, где есть бригада врачей для лечения ишемического инсульта мозга. Предложенная модель решает проблему нехватки узкоспециализированных специалистов по лечению инсульта глаз.

Ранее ученые выяснили, что замена обычной соли на калиевую может снизить риск гипертонии на 40%.