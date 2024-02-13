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Врачи из Петербурга рассказали о состоянии помещавшегося на ладони младенца

В Санкт-Петербурге выходили самого маленького младенца в России

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В Санкт-Петербурге врачи спасли младенца с весом при рождении 320 граммов: он отстает от сверстников, но развивается. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Младенец, который после рождения помещался на ладони, появился на свет в 5,5 месяца. Его вес составлял 320 граммов, — это рекорд не только для Санкт-Петербурга, но и для России. Первую помощь ему оказали в родильном доме в Кронштадте, а на следующий день доставили в детскую больницу Петербурга на Авангардной, где работает уникальное отделение реанимации с опытом спасения младенцев с экстремально низкой массой тела. Первые месяцы жизни родители видели сына только на фото и видео, которые присылали врачи.

«Это самый маленький ребенок в Российской Федерации. Это, конечно, огромное достижение. Огромное счастье. Безусловно, он отстает от своих сверстников. И так и должно быть, но он движется, развивается. Это требует колоссальных усилий со стороны родителей, и родители огромные молодцы», — рассказала заместитель главного врача по реаниматологии и анестезиологии Детской городской больницы № 1 Юлия Горелик.

Ранее ученые рассказали, как повысить шансы на выживание при ударе молнии в человека.

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