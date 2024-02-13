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Минздрав утвердил длительность приема у врача-гериатра

Приказ Минздрава: прием пожилых врачами-гериатрами должен длиться не менее 35 минут

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Министерство здравоохранения утвердило время профилактического и лечебного приема у врача-гериатра. Приказ ведомства от 05.12.2023 № 657н вступил в силу 28 января. 

Согласно приказу Минздрава, время, необходимое гериатру на прием одного пожилого пациента, составляет 45 минут в случае, если человек обратился к врачу из-за болезни и требуется осмотр и сбор анамнеза (истории болезней и симптомов). Если же прием является профилактическим, то его время должно быть сокращено на 35% (до 29 минут).

На приеме врач-гериатр должен оформить медицинскую документацию, но затраты времени на это не должны превышать 35% времени приема.

Также Минздрав в проекте поправок министерства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, предложил ввести стандарт оснащения гериатрического кабинета. Оно должно включать измеритель артериального давления, сфигмоманометр, стетофонендоскоп, таблицу Розенбаума, отоскоп, устройство для усиления звука, трость телескопическую, анализатор глюкозы, ходунки, лупу, весы с ростомером.

Ранее в России предложили изменить правила оказания медпомощи возрастным пациентам.

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