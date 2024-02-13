проект

>

Врач рассказал, какой смех может указывать на инсульт

Невролог Оськин: неконтролируемый смех может быть при инсульте и деменции

close
100%
Shutterstock

Беспричинный неконтролируемый смех может предшествовать инсульту или появиться при деменции. Об этом невролог Центра молекулярной диагностики «CMD Обнинск» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Оськин рассказал порталу «Доктор Питер».

Согласно Оськину, в медицинских статьях было описано несколько эпизодов патологического смеха, предшествовавшего транзиторной ишемической атаке или инсульту. Он также может встречаться при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, черепно-мозговой травме, болезни Альцгеймера, опухоли головного мозга, боковом амиотрофическом склерозе. Иногда смехом или улыбкой сопровождаются эпилептические приступы.

При редком синдроме Туретта пациенты могут демонстрировать социально неприемлемое поведение (например, ругаться) или неуместно смеяться. Еще одно заболевание, которое также может сопровождаться приступами непроизвольного смеха, — синдром Ангельмана. Как объяснил врач, эта болезнь характеризуется микроцефалией (маленьким размером головы), выраженным интеллектуальным дефицитом, нарушением речи, эпилепсией, атаксическими движениями, высовыванием языка, пароксизмами смеха, нарушением режима сна и гиперактивностью. Заболевание встречается у одного из 12-20 тысяч человек.

Ранее врач рассказал, чем может быть плотная шишка между пальцами ног.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами