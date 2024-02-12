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В ВОЗ усомнились в готовности человечества к новой пандемии

Глава ВОЗ Гебрейесус завил, что мир не готов к новой пандемии

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир может оказаться не готов к новой пандемии, поскольку человечество уже переключилось на разрешение других вызовов. Об этом глава ВОЗ сообщил во время Всемирного правительственного саммита в Дубае, его цитирует РИА Новости.

«Болезненные уроки, которые мы извлекли [из пандемии ковида], рискуют быть забытыми, поскольку внимание переключается на многие другие кризисы, с которыми сталкивается наш мир», — сказал Гебрейесус.

По его словам, новая пандемия в любом случае рано или поздно случится, ее может вызвать как уже известный людям, так и новый патоген. Глава ВОЗ считает, что если это произойдет завтра, то людям пришлось бы пережить по большей части то же самое, что и четыре года назад.

«При нынешнем положении дел мир не готов к следующей болезни X и следующей пандемии», — уверен Гебрейесус.

В связи с этим руководитель ВОЗ попросил государства постараться найти точки соприкосновения и продолжить разработку соглашения о подготовке к пандемиям.

«Болезнь X» — это обозначение гипотетического и неизвестного патогена, способного вызвать новую эпидемию. Этой угрозе Гебрейесус посвятил свой доклад на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как рассказал «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, скорее всего, эта болезнь будет вызвана вирусом, а не бактерией или грибком.

Ранее в России оценили последствия отказа от новой классификации болезней ВОЗ.

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