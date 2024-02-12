Врач назвала главную ошибку при лечении эпилепсии у пожилых

При лечении эпилепсии пожилого возраста врачи часто назначают пациентам карбамазепин (противоэпилептическое лекарство). Однако этого нельзя делать, так как это опасно для здоровья больного, об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, доктор медицинских наук, вице-президент «Объединения врачей-эпилептологов и пациентов» России, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, эпилептолог Кира Воронкова.

«Мы должны выбирать щадящие препараты, потому что организм у пожилых уже ослаблен. Например, им нельзя назначать карбамазепин (противоэпилептическое лекарство). Это важно упомянуть, потому что у нас его до сих пор назначают людям старше 60 лет, хотя это запрещено всеми клиническими рекомендациями», – объяснила специалист.

По ее словам, он кардиотоксичный. У всех пожилых пациентов есть кардиологическая коморбидность, то есть кроме эпилепсии у них есть сердечно-сосудистые заболевания.

«Он понижает концентрацию многих совместно назначаемых препаратов. Соответственно, все, что наш пожилой пациент принимает от давления, аритмии, сахарного диабета, теряет эффективность. Я уже не говорю про нейротоксичность, про головокружение, про повышенные риски падений, которых мы пытаемся избегать», – отметила Воронкова.

Кроме того, таким пациентам нельзя назначать большое количество препаратов, максимум им можно принимать два лекарственных средства.

«Когда мы лечим молодых людей, не детей, мы можем применять очень агрессивную терапию. Это высокие дозы и большое количество препаратов, некоторые пациенты могут применять и четыре, и пять лекарственных препаратов. У пожилых пациентов такого никогда не бывает, максимум два препарата. Три — это уже казуистика», – заключила специалист.

Подробнее о том, почему возникает эпилепсия, когда может начать приступ, почему эпилепсия может начаться после 60 лет и чем это опасно — в интервью Воронковой «Газете.Ru».

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